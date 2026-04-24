El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, donde se prevé que el cielo se mantenga nuboso, pero con algunos momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, llegando a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y alcanzando picos de hasta el 93% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco y mayormente nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables durante la tarde y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cielo nublado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.