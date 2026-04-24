El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de precipitación del 40% entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que apenas alcanzarán los 0.1 mm en las primeras horas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo muy nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 13 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 21 grados, ofreciendo un respiro en comparación con las frescas mañanas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 56% hacia la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, con ráfagas de hasta 2 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 28 km/h entre las 6 y las 7 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 20% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque no se anticipan eventos severos. La posibilidad de lluvias se reducirá significativamente después de las 8 de la mañana, con condiciones más estables hacia la tarde y la noche.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, especialmente durante la tarde, cuando el viento se intensifique. A medida que el día avance, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, ofreciendo un respiro antes de que caiga la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.