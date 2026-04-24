El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se mantendrá esta tendencia, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad de la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 14 grados, que descenderá ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 19 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando picos del 99% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se eleva ligeramente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé que haya lluvias significativas a lo largo del día. Los datos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los viguenses podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto.

El viento soplará desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto y muy nuboso, con temperaturas agradables que alcanzarán su máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado permitirán disfrutar de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura que puede generar la combinación de viento y humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.