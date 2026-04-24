El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados .
Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad. A medida que el día progrese, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más cálidas del día.
La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 25% entre las 02:00 y las 08:00, y nuevamente entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse algunos chubascos dispersos. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones mínimas. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 25% durante los mismos periodos, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con cielos despejados a partir de las 22:00. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría proporcionar un alivio después de un día tan húmedo.
En resumen, Valga experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y una probabilidad de lluvia escasa. Los vientos del sur y suroeste aportarán un toque fresco a la jornada, mientras que la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de sol que se presenten en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
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