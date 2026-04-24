El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos en que el cielo se despeje ligeramente, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 85% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Tui disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.