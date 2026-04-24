El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 58% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta el 67% a las 2 de la mañana. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá que la visibilidad se mantenga clara a pesar de la nubosidad.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados . La humedad seguirá siendo alta, pero comenzará a descender, lo que podría proporcionar un respiro a los que sufren de alergias estacionales. El viento será moderado, con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h desde el oeste, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. La humedad relativa disminuirá aún más, situándose en torno al 62%, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. El viento se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h desde el noroeste, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo volverá a cubrirse, y la humedad aumentará, alcanzando el 86% hacia las 3 de la mañana. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá que la noche transcurra sin inconvenientes.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la tarde, con temperaturas agradables y un viento moderado. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.