El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que se mantendrán en su mayoría nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12-14 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia las 14:00 horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Soutomaior podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la tarde.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en las horas centrales del día. Se prevé que el viento sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren ráfagas de hasta 31 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas.

El amanecer se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:26, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz solar, aunque la mayor parte del tiempo el cielo estará cubierto. En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será fresco y nublado, ideal para actividades que no requieran de un sol radiante, pero con la posibilidad de disfrutar de un ambiente agradable y sin lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.