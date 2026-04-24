El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 35% entre las 02:00 y las 08:00, lo que podría traer consigo algunas gotas de lluvia. La temperatura en este periodo oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 92%, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con intervalos de nubes altas y cubiertas. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 11 grados en las horas más frescas. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 6 a 9 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados . Sin embargo, la nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa comenzará a bajar, situándose en torno al 50-60%, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cálida en comparación con la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que aumente su intensidad, alcanzando rachas de hasta 30 km/h desde el noroeste. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas más abiertas de Silleda. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, lo que podría influir en la sensación térmica.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se puede descartar completamente la posibilidad de alguna precipitación ligera. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 84% hacia la medianoche.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.