El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones nubosas a lo largo de la madrugada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora hacia el mediodía, donde se espera que las nubes den paso a momentos de sol intercalados. Sin embargo, la nubosidad regresará en la tarde, manteniendo un ambiente mayormente nublado hasta el anochecer. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para paseos y actividades en la playa, aunque la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 88% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es, por lo que es aconsejable vestirse en capas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades en la playa o deportes al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 21:27, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, Sanxenxo experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con la certeza de que no habrá precipitaciones que interrumpan los planes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.