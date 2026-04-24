El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 10°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor y pesadez en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11°C a las 6:00 AM. Sin embargo, la situación mejorará un poco hacia el mediodía, cuando la temperatura suba a 18°C, aunque la nubosidad seguirá predominando. A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23°C entre las 3:00 PM y las 5:00 PM, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes que buscan disfrutar del aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los residentes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades de hasta 3 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y aumentando su velocidad, alcanzando hasta 16 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y 23°C, sin probabilidad de lluvia. Los vientos serán moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las variaciones de temperatura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.