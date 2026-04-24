El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 24 de abril de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable variabilidad en las condiciones meteorológicas a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 12°C, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las primeras horas, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.
A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 11°C en las horas más frescas de la mañana. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias durante el día, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 22°C hacia las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un respiro del ambiente nublado de la mañana. La humedad relativa comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia la medianoche. El cielo volverá a cubrirse, y la humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.
En resumen, Salceda de Caselas experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos cubiertos y temperaturas frescas, seguido de una tarde más cálida y despejada, antes de regresar a un ambiente más fresco y nublado por la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
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