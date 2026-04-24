El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en los diferentes periodos del día. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 14 grados, que descenderán ligeramente a 12 grados hacia la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, Ribadumia disfrutará de un día seco, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin el riesgo de mojarse.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en dirección oeste, especialmente en las horas de la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El orto se producirá a las 07:39, brindando luz natural a Ribadumia, mientras que el ocaso se espera para las 21:27, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A pesar de la nubosidad, la visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo apreciar los paisajes de la zona.

En resumen, Ribadumia experimentará un día cubierto y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.