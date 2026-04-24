El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados, y el cielo seguirá cubierto. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 10 y 13 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la nubosidad podría limitar un poco la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 21:26, momento en el que el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las condiciones del viento seguirán siendo constantes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, sin precipitaciones, ideal para actividades que no requieran de un cielo despejado. La combinación de temperaturas moderadas y viento suave hará que sea un día agradable, aunque con la necesidad de abrigarse un poco, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.