El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de abril de 2026, en Redondela, se espera un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados, y el cielo seguirá cubierto. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 10 y 13 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la nubosidad podría limitar un poco la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.
El ocaso se producirá a las 21:26, momento en el que el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente cubierto. Las condiciones del viento seguirán siendo constantes, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.
En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, sin precipitaciones, ideal para actividades que no requieran de un cielo despejado. La combinación de temperaturas moderadas y viento suave hará que sea un día agradable, aunque con la necesidad de abrigarse un poco, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
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