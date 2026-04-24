El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 24 de abril de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 11 grados a las 07:00 y 08:00, subiendo ligeramente a 13 grados hacia las 09:00. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 5% de posibilidad, aunque las condiciones generales seguirán siendo estables.
El viento será un factor a tener en cuenta, soplando predominantemente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 17 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas, sobre todo en las horas de mayor intensidad del viento.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 14:00. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 20 grados a las 15:00 y se estabilizará en torno a los 19 grados hacia las 18:00. La tarde se caracterizará por cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un atardecer agradable, aunque la temperatura seguirá siendo fresca.
La noche caerá con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y cómodo para las actividades nocturnas. En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable, pero sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre con precauciones ante el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
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