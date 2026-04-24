El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que podrían persistir en las primeras horas del día. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas siguientes.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto significa que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La tarde también traerá intervalos nubosos, lo que podría permitir que algunos rayos de sol se filtren, pero en general, el cielo permanecerá mayormente cubierto. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse un poco, ofreciendo un respiro a los habitantes de Pontecesures. Los vientos se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 10 km/h desde el suroeste.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado con temperaturas frescas y algunas posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas. La tarde será más cálida, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.