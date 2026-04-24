El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 4 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 12 grados hasta las 2 de la tarde. Durante este periodo, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del gris predominante.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y nula en el resto del día. Esto sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las lluvias no serán un factor a considerar, lo que permitirá que los habitantes de Ponteareas realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento será otro aspecto a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, aumentando su intensidad. Para la tarde, se prevén rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero aumento a partir de la tarde, alcanzando un máximo de 23 grados a las 4 de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 10 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:25, momento en el que el cielo podría despejarse ligeramente, ofreciendo una vista agradable para aquellos que deseen disfrutar del ocaso.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y vientos moderados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse en consecuencia y estar preparados para un tiempo variable a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.