El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas del día. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente. A partir del mediodía, el cielo permanecerá cubierto, pero las probabilidades de precipitación disminuirán, con un 0% de probabilidad de lluvia en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados , proporcionando un respiro del frío matutino.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del este y del oeste, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

En cuanto a la tarde y la noche, se anticipa que el cielo continúe cubierto, aunque las lluvias serán poco probables. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.

Es importante tener en cuenta que, aunque las probabilidades de tormenta son bajas, se registrará un 5% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

Los amaneceres en Ponte Caldelas serán a las 07:38 y los atardeceres a las 21:26, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz diurna, a pesar de las nubes. En resumen, hoy será un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para el viento y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.