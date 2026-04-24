El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en los diferentes periodos. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas también hagan su aparición, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 13 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 20 grados en la tarde. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica será más agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 70% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h, predominando desde el suroeste. En las primeras horas, el viento soplará a una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad se mantendrá buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes podría limitar la claridad del cielo en ciertos momentos. Sin embargo, se anticipa que habrá períodos de despejado, especialmente hacia el final de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular alrededor de las 21:26.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para el viento y la alta humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.