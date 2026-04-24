El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo predominantemente nublado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 97% en las horas más frías de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura se eleva. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el temor de mojarse.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h, principalmente del noroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves por la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

La salida del sol se producirá a las 07:39, mientras que el ocaso será a las 21:25, lo que nos brinda una jornada larga para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, manteniendo la atmósfera fresca y húmeda.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se presentará un día nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son ideales para actividades que no requieran exposición directa al sol, y el viento proporcionará un toque fresco a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.