El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso en algunos períodos, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, antes de regresar a un estado más nublado.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 17 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la madrugada. A partir de las 16:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente más cálido hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente a 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% a las 00:00 y alcanzando picos de hasta el 97% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más frescas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60-66% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noroeste y del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 19:00, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de 5 a 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la posibilidad de disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y vientos moderados. Es un buen momento para disfrutar de la belleza natural de la región, aprovechando el tiempo templado y seco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.