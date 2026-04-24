El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Rosal, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas, pero se espera que el tiempo se sienta más cálido a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas más intensas se anticipan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para disfrutar de actividades al exterior, como paseos o encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:26 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final de la jornada, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.