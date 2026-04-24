El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque todavía se mantendrá en su mayoría nublado. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 10 a 12 grados entre las 8 y las 10 de la mañana. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias durante el día.

Durante la tarde, el tiempo mejorará notablemente. A partir de las 11 de la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 3 de la tarde. El cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza, lo que será un alivio después de las nubes matutinas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el noreste en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 27 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Por la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán a valores más frescos, alrededor de 15 grados . La humedad aumentará nuevamente, pero sin riesgo de precipitaciones. La visibilidad será buena, y el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá una noche tranquila.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día con un inicio nublado que dará paso a un tiempo más soleado y cálido por la tarde. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.