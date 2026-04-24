El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con un estado del cielo que variará entre cubierto y muy nuboso a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 17 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75%.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Se registrarán vientos predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes de O Grove disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un tiempo lluvioso. Sin embargo, la nubosidad persistente podría limitar la visibilidad del sol, especialmente durante las horas centrales del día.

El amanecer se producirá a las 07:40, y el ocaso será a las 21:27, lo que brindará un día relativamente largo para disfrutar de la belleza natural de O Grove. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, manteniendo la atmósfera fresca y húmeda.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido al viento y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.