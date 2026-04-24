El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, manteniendo una sensación de frescura en el ambiente.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 12 grados en las horas más frescas de la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y aumentando hasta un 92% en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un aguacero inesperado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas debido a la alta humedad y al viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas horas de sol intermitente. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:26, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente cubierto y nuboso, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento fresco y la alta humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.