El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 12 grados a las 10:00 horas, con una ligera mejora en la sensación térmica. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección norte y noroeste, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá que los residentes de Mos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y nublado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender en las horas de la tarde y noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:26 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 11 grados. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan estables, sin cambios significativos en la previsión meteorológica. En resumen, hoy será un día fresco y nublado en Mos, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con una chaqueta a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.