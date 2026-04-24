El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. A medida que se acerque la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 85% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en combinación con la humedad.

La probabilidad de precipitación se sitúa en un 20% durante la mañana y un 15% en la tarde, lo que indica que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se espera que sea significativa. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Moraña estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro de las nubes y la lluvia, con temperaturas que descenderán a 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:26, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, también ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.