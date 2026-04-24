El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 73% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que a partir del mediodía se produzcan algunas mejoras temporales en el cielo, con intervalos de poco nuboso. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que podrían llegar hasta el 92% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Mondariz disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un tiempo lluvioso. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una atmósfera más densa y fresca. El ocaso se producirá a las 21:25, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y temperaturas moderadas.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables en la tarde y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas centrales del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.