El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una variedad de condiciones que irán cambiando a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que oscila entre "muy nuboso" y "nuboso" en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas en Moaña se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 14 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el día progrese, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% en la mañana y alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 72% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, con vientos del oeste que alcanzarán hasta 28 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será más notable.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:26, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un cielo nublado. A pesar de la falta de sol, la jornada se presenta como una oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Moaña, con un tiempo que, aunque fresco y nublado, no debería interferir en los planes de los residentes y visitantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.