El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas horas de nubosidad muy densa, especialmente en la tarde, donde se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan lluvias significativas.

El viento será moderado, predominando del oeste y suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 31 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Las rachas de viento serán más intensas entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que el viento sople con mayor fuerza.

A lo largo de la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible presencia de niebla, especialmente en las zonas más bajas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que la temperatura descienda gradualmente. Para la noche, se anticipa un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas suaves y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para un día fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la tarde, se espera una ligera mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos más despejados hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.