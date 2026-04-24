El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto" en los diferentes periodos. Esta situación se mantendrá hasta la tarde, cuando se espera que las nubes comiencen a despejarse ligeramente, aunque aún se prevé un cielo mayormente nublado.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 12 y 18 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 12 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 18 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que se mantendrá en niveles moderados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 75% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aunque manteniendo velocidades moderadas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes de Meaño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera o un abrigo, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente nublado, fresco y sin lluvias, ideal para disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.