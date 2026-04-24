El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Marín se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de sol, aunque la tendencia general seguirá siendo de nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% a las 08:00 horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de nubes persistentes.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:26 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila y fresca. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.