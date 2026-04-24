El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 30% entre las 2 y las 8 de la mañana. Se espera que la temperatura oscile entre los 8 y 12 grados , con un aumento gradual a medida que avance el día, alcanzando hasta 20 grados en las horas más cálidas.

A medida que el día progrese, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer y descendiendo ligeramente a medida que la temperatura suba. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la nubosidad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y noroeste, alcanzará velocidades de hasta 30 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas más intensas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente en la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se estima un 25% de probabilidad de chubascos. A pesar de esto, la mayor parte del día se caracterizará por intervalos nubosos y momentos de sol intermitente.

La tarde será más cálida, con temperaturas que podrían alcanzar los 20 grados , aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido al viento. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde sea más agradable, aunque la posibilidad de lluvias ligeras persistirá.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La nubosidad se mantendrá, y la probabilidad de lluvia se reducirá, aunque no se descartan algunas lloviznas. En resumen, el día en Lalín se presentará como un día típico de primavera, con un tiempo variable que requerirá estar preparado para cambios repentinos, especialmente en lo que respecta a la lluvia y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.