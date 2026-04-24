El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso". A medida que avance la jornada, se espera que la situación mejore ligeramente, con cielos poco nubosos hacia la tarde, aunque la mayor parte del día se mantendrá en un estado de nubosidad significativa.

En cuanto a la temperatura, se prevé que oscile entre los 12 y 18 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 12 grados a las 08:00. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en las horas centrales de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% a medianoche y alcanzando picos de hasta el 99% en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 73% por la tarde y noche, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con cielos mayormente cubiertos. La visibilidad será buena, a pesar de la nubosidad, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la isla.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura del viento y la alta humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.