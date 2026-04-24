El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 19°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 63% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 97% a las 04:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60-67% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas costeras. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el tiempo sea propicio para paseos y actividades recreativas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como senderismo o visitas a la playa.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:26 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14°C hacia la medianoche, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.