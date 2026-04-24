El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una variedad de condiciones que se desarrollarán a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para las temperaturas frescas.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 14:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el este a velocidades de entre 6 y 10 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las zonas más abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a pesar de la bruma que podría aparecer en las horas de la tarde, especialmente hacia el final del día. La bruma, que se prevé para las últimas horas, podría afectar ligeramente la visibilidad, pero no se anticipan condiciones peligrosas.

A medida que el sol se ponga a las 21:26, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 14 grados hacia la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un ambiente seco. Los vientos del este aportarán un toque de frescura, y aunque no se esperan lluvias, la alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Los habitantes de Gondomar pueden disfrutar de un día tranquilo, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre con una chaqueta ligera a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.