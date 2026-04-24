El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán nubosas, con un cielo cubierto que podría generar algunas precipitaciones ligeras, aunque la probabilidad de lluvia es baja, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 21 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 90% por la mañana y bajará a un 55% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero se intensificará a medida que el día progrese, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de tormentas es del 30% en las primeras horas del día, disminuyendo a cero en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final del día, lo que podría afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables en la tarde, aunque se recomienda precaución ante posibles lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas. La combinación de viento y humedad puede hacer que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.