El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 24 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una ligera probabilidad de tormentas en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 40%. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , manteniendo un ambiente fresco.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 82%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.
Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo inestables. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 22 grados. Sin embargo, la nubosidad persistente y la posibilidad de lluvias ligeras mantendrán un ambiente variable. La probabilidad de precipitación se reduce a un 35% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, llegando a un 86% hacia la medianoche, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. El viento cambiará de dirección hacia el noreste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h.
En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvia. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.
- Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo se da a la fuga
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- De profesor nominado a Mejor Docente a suspender la oposición: el TSXG ratifica su 4,9