El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Las condiciones meteorológicas indican que, a partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo cubierto con una ligera precipitación de 0.1 mm, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 79% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias cesarán, permitiendo que la temperatura se estabilice en torno a los 12 grados.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados hacia las 2 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con periodos de nubes altas y muy nuboso, lo que podría limitar la sensación de calor. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 60% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

Hacia la tarde y la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo se mantendrá cubierto, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, la posibilidad de lluvias ligeras podría persistir en las horas nocturnas. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 85% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque las lluvias serán escasas, la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparado para un día variable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.