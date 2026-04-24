El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A partir de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados . Este aumento en la temperatura podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 62-100% durante el día, podría generar una sensación de bochorno. La humedad será especialmente alta en las primeras horas, alcanzando un 99% a las 4 de la mañana, lo que podría provocar una atmósfera densa y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos que podrían generar algunas lloviznas muy ligeras, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la probabilidad de tormentas es nula.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h por la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 23:00. El cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con intervalos de nubes más dispersas.

En resumen, Catoira experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables por la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Aunque no se anticipan lluvias significativas, la alta humedad podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.