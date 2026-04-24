El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto con lluvia escasa" y "Muy nuboso con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 10 grados hacia las 05:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 16:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el tiempo variable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 86% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 10 a 19 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La probabilidad de precipitación es baja en la mañana, con un 0% entre las 02:00 y las 08:00 horas, pero se incrementa ligeramente a un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, no debería afectar significativamente las actividades diarias.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y un viento moderado. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar preparado para cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.