El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con una variedad de condiciones meteorológicas a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avanza la mañana, el cielo seguirá muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se esperan lluvias durante el día. Sin embargo, la alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 18 grados, con cielos que se despejarán gradualmente. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Los vientos, que soplarán principalmente del oeste y noroeste, alcanzarán velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:27. La humedad relativa se estabilizará en torno al 80%, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

Los vientos continuarán soplando desde el noroeste, con velocidades que disminuirán a medida que avance la noche. Esto hará que las condiciones sean más tranquilas, ideales para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y no se esperan cambios drásticos en el tiempo durante la noche.

En resumen, Cangas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables en la tarde y cielos despejados por la noche. La ausencia de precipitaciones y la disminución de la humedad hacia el final del día permitirán disfrutar de un ambiente cómodo y propicio para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.