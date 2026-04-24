El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe cubierto hasta aproximadamente las 3 de la tarde, cuando comenzará a despejarse gradualmente. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 a 14 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la zona.

A partir de las 4 de la tarde, el tiempo mejorará notablemente, con cielos despejados que se mantendrán hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa también seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 28 km/h. Esto podría generar una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que será un alivio para quienes decidan salir a disfrutar del buen tiempo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Cambados disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, especialmente a medida que el cielo se despeje por la tarde.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será mayormente cubierto en la mañana, con un cambio a cielos despejados por la tarde, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la localidad o realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se espera en las horas venideras.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.