El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

Hoy, 24 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 79%.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente. A partir de las 9 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de precipitación disminuirá, con un 0% de posibilidades de lluvia hasta las 2 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un respiro del fresco matutino.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. El cielo se mantendrá en su mayoría nublado, con intervalos de nubes que permitirán que el sol asome en algunos momentos. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 59% hacia las 2 de la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h desde el oeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a 15 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 70% hacia las 9 de la noche. La visibilidad será buena, y los residentes de Caldas de Reis podrán disfrutar de un cielo despejado al caer la noche, con un ocaso previsto para las 21:26.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio nublado y fresco, seguido de una tarde más cálida y con intervalos de sol, antes de dar paso a una noche despejada y tranquila.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.