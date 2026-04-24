El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una serie de variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una descripción de "muy nuboso" durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, con temperaturas que rondarán los 14 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Bueu durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos que puedan alterar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, pero se espera que haya momentos de "poco nuboso" hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia la tarde y bajando a 14 grados en las últimas horas del día.

La puesta de sol se producirá a las 21:27, marcando el final de un día que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia. Los residentes de Bueu pueden disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento moderado que podrían influir en la sensación térmica. En resumen, será un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza sin preocuparse por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.