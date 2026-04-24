El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , alcanzando su punto más alto en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto se traduce en un ambiente húmedo que, combinado con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundancia de nubes, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que los residentes de Barro realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance la tarde, el viento se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio ante la humedad del ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la temperatura descienda a unos agradables 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y aunque el sol se ocultará a las 21:26, la atmósfera permanecerá tranquila y sin perturbaciones climáticas.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente fresco y húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.