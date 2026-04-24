El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, Baiona se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, lo que podría elevar la temperatura hasta los 17 grados. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del este, con velocidades que alcanzarán hasta los 7 km/h. A lo largo del día, la intensidad del viento variará, llegando a picos de hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de viento moderado y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es un buen día para disfrutar de paseos por la costa o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.