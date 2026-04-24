El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de abril

El día de hoy, 24 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un cielo cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 14 grados al caer la noche. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el riesgo de mojarse.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una atmósfera más tranquila.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque la alta humedad podría generar una ligera bruma en las primeras horas. Los amaneceres en As Neves serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:39 y poniéndose a las 21:25, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y seco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-23T20:57:12.