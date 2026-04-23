El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 60% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento del este aportará una brisa fresca que, combinada con las temperaturas moderadas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos por la costa o actividades en el campo. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 25% de posibilidad de tormenta solo en las horas de la tarde, aunque las condiciones generales no sugieren un tiempo severo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. Las nubes altas persistirán, pero se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:26. En resumen, hoy será un día agradable en Vilanova de Arousa, ideal para disfrutar de la naturaleza y el aire libre, con un tiempo fresco y seco que invitará a salir y explorar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al amanecer y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 12°C en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12-14°C, alcanzando un máximo de 19°C en la tarde.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, se espera que el cielo esté cubierto de estas nubes, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula en los periodos de la mañana y la tarde, con un leve aumento a un 30% en la franja horaria de 20:00 a 02:00, aunque no se anticipan tormentas.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.