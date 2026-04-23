El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% por la mañana y alcanzando picos del 87% en las horas previas al mediodía. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con la excepción de un leve aumento al 35% en la franja horaria de 20:00 a 22:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A lo largo del día, el viento se sentirá más fuerte, especialmente en las zonas costeras, donde podría haber un ligero aumento en la agitación del mar.

El orto se producirá a las 07:41, brindando una hermosa luz matutina que irá acompañada de un ocaso a las 21:26, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 15 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a la posible llegada de nubes más densas hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé una temperatura de 23 grados.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, se espera que el cielo esté cubierto de estas nubes, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, aunque sin precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula en los periodos de la mañana y la tarde, con un leve aumento a un 30% en la franja horaria de 20:00 a 02:00, aunque no se anticipan tormentas.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.