El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de abril

El día de hoy, 23 de abril de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , comenzando con un fresco de 12 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, proporcionando un ambiente templado.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 51% durante la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se tornará más agradable conforme el día progrese.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Vilaboa experimente intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 20:00 horas. Durante el día, la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta a un 65%, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre por la tarde-noche.

El viento soplará desde el noreste con una velocidad de entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. Esto puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque el día comenzará de manera tranquila, es probable que se presenten algunas lluvias ligeras en la noche. Por lo tanto, es aconsejable planificar actividades al aire libre en las horas de la mañana y la tarde, aprovechando el tiempo más templado antes de que las lluvias hagan su aparición.

En resumen, hoy en Vilaboa se vivirá un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvias ligeras en la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más tempranas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El día de hoy, 23 de abril de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y húmeda. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados a lo largo del día, comenzando con un leve descenso en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde, alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que la temperatura llegue a los 22 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-22T20:52:11.